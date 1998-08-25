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Григорьев Сергей Иванович
Григорьев Сергей Иванович
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Место рождения
Кувандык
, Кувандыкский, Оренбургская область
Дата рождения
25.08.1998
Пол
Мужской
Отец
Григорьев Иван Владимирович
1966 г.р.
Мать
Григорьева (Касаткина) Ольга Александровна
1967 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1998
Отец:
Григорьев Иван Владимирович
Мать:
Григорьева Ольга Александровна
Кувандык
, Кувандыкский, Оренбургская область
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