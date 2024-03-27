Левинтас Вульф (Владимир)
Место рожденияРоссия, Иркутск
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиОколо 1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Левинтас Михаил
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
держатель банков в Иркутске и Верхне-Удинске (теперь Улан-Удэ)
Образование
Неизвестно
МГУ (из воспоминаний Владимира Левинтас)
Рождение ребёнка
1904
Сын: Левинтас Яков
Мать ребёнка: Левинтас (Суздальницкая) Надежда Исаевна
Рождение ребёнка
11.05.1907
Дочь: Дудикова (Левинтас) Энетта (Туся) Владимировна
Мать ребёнка: Левинтас (Суздальницкая) Надежда Исаевна
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Левинтас (Суздальницкая) Надежда Исаевна
Смерть
Около 1936