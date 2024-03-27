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Левинтас Вульф (Владимир)

Место рождения

Россия, Иркутск

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Около 1936

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левинтас Михаил

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левинтас (Суздальницкая) Надежда Исаевна

Работа или профессия
Неизвестно
держатель банков в Иркутске и Верхне-Удинске (теперь Улан-Удэ)
Образование
Неизвестно
МГУ (из воспоминаний Владимира Левинтас)
Рождение ребёнка
1904

Сын: Левинтас Яков

Мать ребёнка: Левинтас (Суздальницкая) Надежда Исаевна

Рождение ребёнка
11.05.1907

Дочь: Дудикова (Левинтас) Энетта (Туся) Владимировна

Мать ребёнка: Левинтас (Суздальницкая) Надежда Исаевна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Левинтас Борис Вульфович

Мать ребёнка: Левинтас (Суздальницкая) Надежда Исаевна

Смерть
Около 1936

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