Лемеш Галина Робертовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1954
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1954
Отец: Винклер Роберт
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.09.1976
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.10.1978
Дочь: Лемеш Светлана Станиславовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.10.1980
Сын: Лемеш Александр Станиславович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.12.1982
Сын: Лемеш Денис Станиславович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.06.1986
Сын: Лемеш Виталий Станиславович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности