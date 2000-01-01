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Лемеш Галина Робертовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1954

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1954

Отец: Винклер Роберт

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.09.1976

Сын: Лемеш Олег Станиславович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.10.1978

Дочь: Лемеш Светлана Станиславовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.10.1980

Сын: Лемеш Александр Станиславович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.12.1982

Сын: Лемеш Денис Станиславович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.06.1986

Сын: Лемеш Виталий Станиславович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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