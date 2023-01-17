Войнова Мелания (Меланья)
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Пётр Войнов
Пётр и Меланья жили небогато. В том же селе Суховка одно время был сельским старостой Иван Сёмин, «кулак» и будущий тесть Василия Петровича.
Рождение ребёнка
1905
Сын: Войнов Александр Петрович
Отец ребёнка: Пётр Войнов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Войнова Александра Петровна
Отец ребёнка: Пётр Войнов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Войнова Анна Петровна
Отец ребёнка: Пётр Войнов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Войнова Параскева Петровна
Отец ребёнка: Пётр Войнов
Смерть
Неизвестно