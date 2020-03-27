? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1926

Дата смерти

27.03.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1952 г.р.

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1952

Сын: ?

Отец ребёнка: ?

Смерть
27.03.2020
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close