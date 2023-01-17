Муреваткина Зинаида Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муреваткина Зинаида Федоровна

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Место рождения

Шошино, Минусинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

22.06.1904

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЗВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Шошино, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
1983
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
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