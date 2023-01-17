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Муреваткина Зинаида Федоровна
Муреваткина Зинаида Федоровна
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Место рождения
Шошино
, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Дата рождения
22.06.1904
Дата смерти
1983
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЗВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Шошино
, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
1983
Абакан
, город Абакан, Республика Хакасия
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