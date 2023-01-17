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Кныш Трофим Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

1795

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Кныш Февронья Трофимова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Кныш Николай (Никифор) Трофимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Кныш Наталья Трофимова

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кныш Мария Семенова

Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
1795
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