Кныш Трофим Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смерти1795
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Кныш Февронья Трофимова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1785
Сын: Кныш Николай (Никифор) Трофимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Кныш Наталья Трофимова
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кныш Мария Семенова
Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
1795