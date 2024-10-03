Авксентий Антипов Около 1764 — найти родственников по фамилии на Familio
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Авксентий Антипов

Место рождения

Ольховец, Шаховская, Московская область

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1735 г.р.

Мать

Около 1750 г.р.

Жена

Около 1771 г.р.

Дети

Около 1792 г.р.
Около 1798 г.р.

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Антип Левкиев

Мать: Марфа Федорова

Ольховец, Шаховская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Семенова

Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Евдокея Авксентьева

Мать ребёнка: Прасковья Семенова

Ольховец, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Иван Авксентьев

Мать ребёнка: Прасковья Семенова

Ольховец, Шаховская, Московская область
Смерть
Неизвестно

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