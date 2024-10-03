Авксентий Антипов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: Антип Левкиев
Мать: Марфа Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Семенова
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Евдокея Авксентьева
Мать ребёнка: Прасковья Семенова
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Иван Авксентьев
Мать ребёнка: Прасковья Семенова
Смерть
Неизвестно