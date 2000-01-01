Давыдов Архип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДавыдов Архип

Давыдов Архип

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Давыдов Давид

Мать: Давыдова Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Давыдов Евдоким

Мать ребёнка: Давыдова Ирина

Рождение ребёнка
25.02.1828

Сын: Давыдов Федот (Федор)

Мать ребёнка: Давыдова Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Ирина

Нижнее Чуево, Тамбовская область, Россия
Христорождественская церковь, поручители: Ларион Цаплин, Дмитрий Клачков
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close