Давыдов Архип
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Давыдов Давид
Рождение ребёнка
1826
Сын: Давыдов Евдоким
Мать ребёнка: Давыдова Ирина
Рождение ребёнка
25.02.1828
Мать ребёнка: Давыдова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Давыдова Ирина
Нижнее Чуево, Тамбовская область, Россия
Христорождественская церковь, поручители: Ларион Цаплин, Дмитрий Клачков
Смерть
Неизвестно