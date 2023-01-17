Шульгин Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульгин Виктор Николаевич

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Место рождения

Рязань, город Рязань, Рязанская область

Дата рождения

22.06.1894

Дата смерти

27.09.1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Место жительства
С 1913 по 1932
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1932 по 1938
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Место жительства
С 1938 по 1965
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.09.1965
Москва, город федерального значения Москва
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