Шульгин Виктор Николаевич
Место рождения
Дата рождения22.06.1894
Дата смерти27.09.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1913 по 1932
Место жительства
С 1932 по 1938
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Место жительства
С 1938 по 1965
Смерть
27.09.1965