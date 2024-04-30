Аферов Иван Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Аферов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аферов Иван Иванович

Мать ребёнка: Аферова (Полтанова) Варвара Николаевна

Нижний Новгород
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аферов Николай Иванович

Мать ребёнка: Аферова (Полтанова) Варвара Николаевна

Нижний Новгород
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аферова (Полтанова) Варвара Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород
Рождение ребёнка
08.03.1898

Сын: Аферов Семен Иванович

Мать ребёнка: Аферова (Полтанова) Варвара Николаевна

Нижний Новгород
Смерть
Неизвестно

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