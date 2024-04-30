Аферов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аферов Иван Иванович
Мать ребёнка: Аферова (Полтанова) Варвара Николаевна
Нижний Новгород
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Аферова (Полтанова) Варвара Николаевна
Нижний Новгород
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород
Рождение ребёнка
08.03.1898
Мать ребёнка: Аферова (Полтанова) Варвара Николаевна
Нижний Новгород
Смерть
Неизвестно