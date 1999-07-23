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Тарасов Александр Григорьевич

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Место рождения

с. Букалей

Дата рождения

25.09.1934

Дата смерти

13.04.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1934

Отец: Тарасов Григорий Николаевич

Мать: Тарасова Анна Ивановна

с. Букалей
Рождение ребёнка
28.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тарасова Кира Степановна

Рождение ребёнка
28.07.1955

Сын: Тарасов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Тарасова Кира Степановна

Рождение ребёнка
28.06.1957

Дочь: Крючкова Надежда Александровна

Мать ребёнка: не указана

с. Букалей
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Кира Степановна

Смерть
13.04.1992
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