Тарасов Александр Григорьевич
Место рожденияс. Букалей
Дата рождения25.09.1934
Дата смерти13.04.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1934
с. Букалей
Рождение ребёнка
28.07.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тарасова Кира Степановна
Рождение ребёнка
28.07.1955
Сын: Тарасов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Тарасова Кира Степановна
Рождение ребёнка
28.06.1957
Дочь: Крючкова Надежда Александровна
Мать ребёнка: не указана
с. Букалей
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тарасова Кира Степановна
Смерть
13.04.1992