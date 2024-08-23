Ланина Аксинья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ланин Александр Демьянович
Отец ребёнка: Ланин Демьян Филиппович?
Жил в Рязани, возможно, там и родился, поскольку в Зарайске не упоминался.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1801
Отец ребёнка: Ланин Демьян Филиппович?
Смерть
Неизвестно