Ланина Аксинья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ланина Аксинья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ланин Александр Демьянович

Отец ребёнка: Ланин Демьян Филиппович?

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Жил в Рязани, возможно, там и родился, поскольку в Зарайске не упоминался.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ланин Демьян Филиппович?

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Ланин Иван Демьянович

Отец ребёнка: Ланин Демьян Филиппович?

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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