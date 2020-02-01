Кузьмин Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьмин Александр Алексеевич

Кузьмин Александр Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1963

Дата смерти

?.02.2020

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1963

Отец: Кузьмин Алексей Александрович

Мать: Кузьмина Асия Гаяновна

Рождение ребёнка
25.06.1985

Сын: Кузьмин Алексей Александрович

Мать ребёнка: Кузьмина Ирина Александровна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
?.02.2020
Старое Чурилино, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close