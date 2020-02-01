Кузьмин Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1963
Дата смерти?.02.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1963
Рождение ребёнка
25.06.1985
Сын: Кузьмин Алексей Александрович
Мать ребёнка: Кузьмина Ирина Александровна
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
?.02.2020
Старое Чурилино, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)