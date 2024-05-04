Мещерякова (Горбачёва) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мещерякова (Горбачёва) Александра Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Соколова (Мещерякова) Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Мещеряков Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
01.12.1924

Дочь: Лязгина (Мещерякова) Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Мещеряков Дмитрий Михайлович

Смерть
Неизвестно

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