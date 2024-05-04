Мещерякова (Горбачёва) Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Соколова (Мещерякова) Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Мещеряков Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
01.12.1924
Дочь: Лязгина (Мещерякова) Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Мещеряков Дмитрий Михайлович
Смерть
Неизвестно