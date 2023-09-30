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Муравьев Яков Демидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Муравьев Демид Петрович

Мать: Муравьева Марья Елизаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муравьева (Яковлева) Окулина Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
земледелец
Рождение ребёнка
1760

Сын: Муравьев Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Муравьева (Яковлева) Окулина Васильевна

Рождение ребёнка
1767

Сын: Муравьев Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Муравьева (Яковлева) Окулина Васильевна

Рождение ребёнка
18.10.1772

Сын: Муравьев Лука Яковлевич

Мать ребёнка: Муравьева (Яковлева) Окулина Васильевна

Рождение ребёнка
1773

Дочь: (Муравьева ) (Муравьева) Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Муравьева (Яковлева) Окулина Васильевна

Рождение ребёнка
1776

Сын: Муравьев Егор Яковлевич

Мать ребёнка: Муравьева (Яковлева) Окулина Васильевна

Рождение ребёнка
1779

Сын: Муравьев Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Муравьева (Яковлева) Окулина Васильевна

Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Муравьева ) (Муравьева) Матрена Яковлевна

Мать ребёнка: Муравьева (Яковлева) Окулина Васильевна

Смерть
1808

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