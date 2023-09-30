Муравьев Яков Демидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смерти1808
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
земледелец
Рождение ребёнка
1760
Сын: Муравьев Дмитрий Яковлевич
Мать ребёнка: Муравьева (Яковлева) Окулина Васильевна
Рождение ребёнка
1767
Сын: Муравьев Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Муравьева (Яковлева) Окулина Васильевна
Рождение ребёнка
18.10.1772
Мать ребёнка: Муравьева (Яковлева) Окулина Васильевна
Рождение ребёнка
1773
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Муравьева (Яковлева) Окулина Васильевна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Муравьев Андрей Яковлевич
Мать ребёнка: Муравьева (Яковлева) Окулина Васильевна
Рождение ребёнка
1786
Смерть
1808