Черноземов (Козлов) Иван Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черноземов (Козлов) Иван Михайлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Черноземов (козлов) Михаил Кузьмин

Мать: Черноземова Домна Семенова

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