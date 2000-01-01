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Черноземов (Козлов) Иван Михайлов
Черноземов (Козлов) Иван Михайлов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1811
Пол
Мужской
Отец
Черноземов (козлов) Михаил Кузьмин
1788 г.р.
Мать
Черноземова Домна Семенова
1790 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец:
Черноземов (козлов) Михаил Кузьмин
Мать:
Черноземова Домна Семенова
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