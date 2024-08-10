Кононова (Кузьмичева) Варвара Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.03.1934
Сын: Кононов Константин Михайлович
Отец ребёнка: Кононов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
20.03.1934
Сын: Кононов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Кононов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
26.04.1937
Сын: Кононов Адольф Михайлович
Отец ребёнка: Кононов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кононов Михаил Алексеевич
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно