Кононова (Кузьмичева) Варвара Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононова (Кузьмичева) Варвара Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

Добавил:

NK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кононов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
20.03.1934

Сын: Кононов Константин Михайлович

Отец ребёнка: Кононов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
20.03.1934

Сын: Кононов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Кононов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
26.04.1937

Сын: Кононов Адольф Михайлович

Отец ребёнка: Кононов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кононов Михаил Алексеевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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