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Кудряшова Полина Вадимовна
Кудряшова Полина Вадимовна
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Место рождения
Тольятти
, Тольятти, Самарская область
Дата рождения
20.12.2005
Пол
Женский
Отец
Кудряшов Вадим Валентинович
1968 г.р.
Мать
Кудряшова (Смутина) Елена Германовна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.2005
Отец:
Кудряшов Вадим Валентинович
Мать:
Кудряшова Елена Германовна
Тольятти
, Тольятти, Самарская область
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