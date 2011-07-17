Горохова (Фролова) Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1925
Дата смерти17.07.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1957
Сын: Горохов Владимир
Отец ребёнка: Горохов Михаил
Круглянский район, Беларусь
Рождение ребёнка
13.11.1958
Сын: Горохов Олег
Отец ребёнка: Горохов Михаил
Рождение ребёнка
1961
Сын: Горохов Василий
Отец ребёнка: Горохов Михаил
Смерть
17.07.2011
Похороны
Неизвестно
Крупский район, Беларусь