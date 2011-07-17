Горохова (Фролова) Тамара 23.10.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горохова (Фролова) Тамара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1925

Дата смерти

17.07.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1957

Сын: Горохов Владимир

Отец ребёнка: Горохов Михаил

Круглянский район, Беларусь
Рождение ребёнка
13.11.1958

Сын: Горохов Олег

Отец ребёнка: Горохов Михаил

Рождение ребёнка
1961

Сын: Горохов Василий

Отец ребёнка: Горохов Михаил

Смерть
17.07.2011
Похороны
Неизвестно
Крупский район, Беларусь

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