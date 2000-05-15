Королева (Жукова) Светлана Николаеана 07.04.1965 — найти родственников по фамилии на Familio
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Королева (Жукова) Светлана Николаеана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1965

Дата смерти

15.05.2000

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1965

Отец: Жуков Николай

Мать: Жукова Тамара

Рождение ребёнка
10.01.1983

Дочь: Ометова (Жукова) Татьяна Валерьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.09.1985

Сын: Королев Александр Викторович

Отец ребёнка: Королев Виктор Александрович

Ариково, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.09.1987

Сын: Королев Алексей Викторович

Отец ребёнка: Королев Виктор Александрович

Ариково, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
15.05.2000
Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область

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