Королева (Жукова) Светлана Николаеана
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1965
Дата смерти15.05.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1965
Отец: Жуков Николай
Мать: Жукова Тамара
Рождение ребёнка
10.01.1983
Дочь: Ометова (Жукова) Татьяна Валерьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.09.1985
Сын: Королев Александр Викторович
Отец ребёнка: Королев Виктор Александрович
Рождение ребёнка
16.09.1987
Сын: Королев Алексей Викторович
Отец ребёнка: Королев Виктор Александрович
Смерть
15.05.2000
Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область