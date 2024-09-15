Лютикова Параскева Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лютикова Параскева Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лютиков Григорий Михайлович

Место жительства
1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 14 поз. - 43
Рождение ребёнка
07.04.1901

Сын: Лютиков Георгий Григорьевич

Отец ребёнка: Лютиков Григорий Михайлович

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 14_07.04.1901_крещение-08.04.1901 пол_М_ запись - 43 род. Георгий в село Брусенцево у крестьянин Лютиков Григорий Михайлов и законная жена Па... Показать все
Смерть
Неизвестно

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