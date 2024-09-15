Лютикова Параскева Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1901
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 14 поз. - 43
Рождение ребёнка
07.04.1901
Сын: Лютиков Георгий Григорьевич
Отец ребёнка: Лютиков Григорий Михайлович
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 14_07.04.1901_крещение-08.04.1901 пол_М_ запись - 43 род. Георгий в село Брусенцево у крестьянин Лютиков Григорий Михайлов и законная жена Па... Показать все
Смерть
Неизвестно