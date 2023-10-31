Фишъ (Шмуловичъ) Рахиль Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФишъ (Шмуловичъ) Рахиль Ильина

Фишъ (Шмуловичъ) Рахиль Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1867

Муж: Фишъ Завелий Рувиновъ

Рождение ребёнка
19.05.1871 ст.

Сын: Фишъ Аронъ Завелевъ

Отец ребёнка: Фишъ Завелий Рувиновъ

Рождение ребёнка
01.05.1874 ст.

Дочь: Шниткина Рива Завелева

Отец ребёнка: Фишъ Завелий Рувиновъ

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
24.06.1879

Сын: Фишъ Тувий Завелевъ

Отец ребёнка: Фишъ Завелий Рувиновъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фишъ Хаимъ Завелевъ

Отец ребёнка: Фишъ Завелий Рувиновъ

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close