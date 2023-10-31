Фишъ (Шмуловичъ) Рахиль Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1867
Рождение ребёнка
19.05.1871 ст.
Сын: Фишъ Аронъ Завелевъ
Отец ребёнка: Фишъ Завелий Рувиновъ
Рождение ребёнка
01.05.1874 ст.
Дочь: Шниткина Рива Завелева
Отец ребёнка: Фишъ Завелий Рувиновъ
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
24.06.1879
Сын: Фишъ Тувий Завелевъ
Отец ребёнка: Фишъ Завелий Рувиновъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фишъ Хаимъ Завелевъ
Отец ребёнка: Фишъ Завелий Рувиновъ
Смерть
Неизвестно