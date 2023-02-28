Мартьянова (Головина) Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартьянова (Головина) Нина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1950

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1950

Отец: не указан

Мать: Головина Ольга

Рождение ребёнка
17.05.1972

Дочь: Коптяева Елена Александровна

Отец ребёнка: Мартьянов Александр

Рождение ребёнка
07.02.1974

Сын: Мартьянов Павел Александрович

Отец ребёнка: Мартьянов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартьянов Александр

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