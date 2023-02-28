Мартьянова (Головина) Нина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1950
Мать: Головина Ольга
Рождение ребёнка
17.05.1972
Дочь: Коптяева Елена Александровна
Отец ребёнка: Мартьянов Александр
Рождение ребёнка
07.02.1974
Сын: Мартьянов Павел Александрович
Отец ребёнка: Мартьянов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мартьянов Александр