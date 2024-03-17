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Доброскоков Михаил Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1929

Дата смерти

Около 2004

Пол

Мужской

Отец

Около 1907 г.р.

Мать

Около 1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1960 г.р.

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1929

Отец: Доброскоков Михаил Семенович

Мать: Доброскокова (Побегаева) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.05.1960

Сын: Доброскоков Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Доброскокова (Сулимова) Нина Александровна

Смерть
Около 2004

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