Доброскоков Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1929
Дата смертиОколо 2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1929
Рождение ребёнка
Около 1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.05.1960
Сын: Доброскоков Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Доброскокова (Сулимова) Нина Александровна
Смерть
Около 2004