Большакова Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1971
Отец: Свинцов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
08.12.1995
Сын: Большаков Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Большаков Сергей Васильевич
Шира, Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
05.11.1998
Дочь: Большакова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Большаков Сергей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно