Большакова Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБольшакова Елена Петровна

Большакова Елена Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1971

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1971

Отец: Свинцов Пётр Иванович

Мать: Свинцова Клавдия Павловна

Рождение ребёнка
08.12.1995

Сын: Большаков Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Большаков Сергей Васильевич

Шира, Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
05.11.1998

Дочь: Большакова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Большаков Сергей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большаков Сергей Васильевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close