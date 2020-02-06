Прохорова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1934
Сын: Прохоров Леонид Васильевич
Отец ребёнка: Прохоров Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евгений
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно