Камалеев Галимзан Камалеевич
Место рождения
Дата рождения15.07.1919
Дата смерти13.06.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
13.06.1993
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)