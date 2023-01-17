Камалеев Галимзан Камалеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камалеев Галимзан Камалеевич

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Место рождения

Ленино-Кокушкино, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.07.1919

Дата смерти

13.06.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
15.07.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Ленино-Кокушкино, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
13.06.1993
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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