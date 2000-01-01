Сычков Николай Михайлович (6.413)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846 ст.
Дата смертиПосле 1880
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846 ст.
Рождение ребёнка
1867
Сын: Сычков Григорий Николаевич (6.500)(С.)
Мать ребёнка: Сычкова Екатерина Леоновна (6.413)
Рождение ребёнка
26.12.1870
Мать ребёнка: Сычкова Екатерина Леоновна (6.413)
Рождение ребёнка
07.04.1873
Дочь: Сычкова Александра Николаевна (6.501)
Мать ребёнка: Сычкова Екатерина Леоновна (6.413)
Рождение ребёнка
25.08.1876
Сын: Сычков Пантелеимон Николаевич
Мать ребёнка: Сычкова Екатерина Леоновна (6.413)
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Сычкова Марья Николаевна
Мать ребёнка: Сычкова Екатерина Леоновна (6.413)
Рождение ребёнка
06.05.1879
Дочь: Сычкова Александра Николаевна
Мать ребёнка: Сычкова Екатерина Леоновна (6.413)
Смерть
После 1880