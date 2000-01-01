Сычков Николай Михайлович (6.413) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сычков Николай Михайлович (6.413)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846 ст.

Дата смерти

После 1880

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846 ст.

Отец: Сычков Михаил Иванович (6.302) (Р.)

Мать: Сычкова Евдокия Сергеевна (6.302)

Рождение ребёнка
1867

Сын: Сычков Григорий Николаевич (6.500)(С.)

Мать ребёнка: Сычкова Екатерина Леоновна (6.413)

Рождение ребёнка
26.12.1870

Сын: Сычков Иван Николаевич

Мать ребёнка: Сычкова Екатерина Леоновна (6.413)

Рождение ребёнка
07.04.1873

Дочь: Сычкова Александра Николаевна (6.501)

Мать ребёнка: Сычкова Екатерина Леоновна (6.413)

Рождение ребёнка
25.08.1876

Сын: Сычков Пантелеимон Николаевич

Мать ребёнка: Сычкова Екатерина Леоновна (6.413)

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Сычкова Марья Николаевна

Мать ребёнка: Сычкова Екатерина Леоновна (6.413)

Рождение ребёнка
06.05.1879

Дочь: Сычкова Александра Николаевна

Мать ребёнка: Сычкова Екатерина Леоновна (6.413)

Смерть
После 1880
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