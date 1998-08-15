Карпухина (Чистова) Татьяна Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпухина (Чистова) Татьяна Валентиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1957

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1957

Отец: Чистов Валентин Федорович

Мать: Чистова Зоя Григорьевна

Рождение ребёнка
13.08.1979

Дочь: Захарова Марина Владимировна

Отец ребёнка: Карпухин Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
07.11.1980

Сын: Карпухин Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Карпухин Владимир Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
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