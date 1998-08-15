Карпухина (Чистова) Татьяна Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1957
Отец: Чистов Валентин Федорович
Мать: Чистова Зоя Григорьевна
Рождение ребёнка
13.08.1979
Дочь: Захарова Марина Владимировна
Отец ребёнка: Карпухин Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
07.11.1980
Сын: Карпухин Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Карпухин Владимир Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно