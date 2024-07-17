Федотов Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотов Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.01.1896 ст.

Жена: Федотова (Старухина) Сигкликития Игнатьевна

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
ГАВО, У обоих первый брак в 18 (?) лет. Поручители по жениху: крестьяне с. Чёково Трофим Федотов Ежов и Иван Васильев Совескев (?) Поручители по невесте: крестьяне с. Чёково Матвей и Илия Игнатьевы Ст... Показать все
Смерть
Неизвестно

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