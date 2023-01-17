Лебедев Василий Константинович
Место рождения
Дата рождения05.05.1859
Дата смерти1926
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1881 по 1885
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1885 по 1886
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1886 по 1926
Смерть
1926