Лебедев Василий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедев Василий Константинович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

05.05.1859

Дата смерти

1926

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1881 по 1885
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1885 по 1886
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1886 по 1926
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1926
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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