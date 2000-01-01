Коновалова Екатерина Артемьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смертиПосле 1779
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1726
Отец: не указан
Мать: не указана
год рождения на основании исповедальной росписи 1763г (37 лет)
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Степановна
Отец ребёнка: Коновалов Степан Козмин
год рождения на основании исповедальной росписи 1763г (6 лет)
Рождение ребёнка
1750
Сын: Коновалов Савва Степанович
Отец ребёнка: Коновалов Степан Козмин
год рождения на основании исповедальной росписи 1763г (12 лет)
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Коновалов Степан Козмин
год рождения на основании исповедальной росписи 1763г (8 лет)
Рождение ребёнка
1757
Сын: Коновалов Степан Степанович
Отец ребёнка: Коновалов Степан Козмин
год рождения на основании исповедальной росписи 1763г (6 лет)
Рождение ребёнка
1764
Сын: Коновалов Гаврил Степанович
Отец ребёнка: Коновалов Степан Козмин
год рождения на основании исповедальная росписи 1779г (15 лет)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1779