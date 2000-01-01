Коновалова Екатерина Артемьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова Екатерина Артемьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

После 1779

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

год рождения на основании исповедальной росписи 1763г (37 лет)
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Степановна

Отец ребёнка: Коновалов Степан Козмин

год рождения на основании исповедальной росписи 1763г (6 лет)
Рождение ребёнка
1750

Сын: Коновалов Савва Степанович

Отец ребёнка: Коновалов Степан Козмин

год рождения на основании исповедальной росписи 1763г (12 лет)
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Коновалов Степан Козмин

год рождения на основании исповедальной росписи 1763г (8 лет)
Рождение ребёнка
1757

Сын: Коновалов Степан Степанович

Отец ребёнка: Коновалов Степан Козмин

год рождения на основании исповедальной росписи 1763г (6 лет)
Рождение ребёнка
1764

Сын: Коновалов Гаврил Степанович

Отец ребёнка: Коновалов Степан Козмин

год рождения на основании исповедальная росписи 1779г (15 лет)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Степан Козмин

Смерть
После 1779
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