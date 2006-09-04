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Столяревский Александр Николаевич

Место рождения

село Усть-Ионыш Чарышский район Алтайского края

Дата рождения

24.04.1954

Дата смерти

04.09.2006

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1930 г.р.

Дети

1976 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1954

Отец: Столяревский Николай Владимирович

Мать: Турнаева Валентина Ивановна

село Усть-Ионыш Чарышский район Алтайского края
Рождение ребёнка
23.01.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Столяревская Наталья Борисовна

Рождение ребёнка
23.01.1976

Дочь: Белоусова Вероника Александровна

Мать ребёнка: Столяревская Наталья Борисовна

город Бийск Алтайского края
Рождение ребёнка
15.06.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.06.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
04.09.2006
Место смерти и место захоронения разные.
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