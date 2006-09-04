Столяревский Александр Николаевич
Место рождениясело Усть-Ионыш Чарышский район Алтайского края
Дата рождения24.04.1954
Дата смерти04.09.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1954
село Усть-Ионыш Чарышский район Алтайского края
Рождение ребёнка
23.01.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Столяревская Наталья Борисовна
Рождение ребёнка
23.01.1976
Дочь: Белоусова Вероника Александровна
Мать ребёнка: Столяревская Наталья Борисовна
город Бийск Алтайского края
Рождение ребёнка
15.06.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
04.09.2006
Место смерти и место захоронения разные.