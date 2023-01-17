Лукашенко (Мотова) Мария Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1914
Дата смерти16.01.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
16.01.1989
Рождение ребёнка
01.12.2002
Сын: Лукашенко Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Лукашенко Михаил Сергеевич
Гавриловка, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область