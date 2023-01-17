Лукашенко (Мотова) Мария Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукашенко (Мотова) Мария Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1914

Дата смерти

16.01.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
16.01.1989
Рождение ребёнка
01.12.2002

Сын: Лукашенко Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Лукашенко Михаил Сергеевич

Гавриловка, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
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