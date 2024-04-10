Коновалова Надежда Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова Надежда Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1882

Дата смерти

26.04.1963

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коновалова Александра Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.11.1903

Сын: Коновалов Николай Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
?.07.1914

Дочь: Шапошникова (Коновалова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
26.04.1963

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