Коновалова Надежда Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1882
Дата смерти26.04.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коновалова Александра Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.11.1903
Сын: Коновалов Николай Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
?.07.1914
Дочь: Шапошникова (Коновалова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
26.04.1963