Галкина Степанова Зоя Петровна
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Галкин Петр Осипович
Мать: Фиона Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова Баласанова Эмма Аркадьевна
Отец ребёнка: Степанов Аркадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова Марина Аркадьевна
Отец ребёнка: Степанов Аркадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова Лариса Аркадьевна
Отец ребёнка: Степанов Аркадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова Светлана Аркадьевна
Отец ребёнка: Степанов Аркадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Валерий Аркадьевич
Отец ребёнка: Степанов Аркадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степанов Аркадий
Смерть
Неизвестно
Узбекистан, город Самарканд