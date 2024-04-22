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Галкина Степанова Зоя Петровна

Место рождения

Паркино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Галкин Петр Осипович

Мать: Фиона Яковлевна

Паркино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Баласанова Эмма Аркадьевна

Отец ребёнка: Степанов Аркадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Марина Аркадьевна

Отец ребёнка: Степанов Аркадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Лариса Аркадьевна

Отец ребёнка: Степанов Аркадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Светлана Аркадьевна

Отец ребёнка: Степанов Аркадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Валерий Аркадьевич

Отец ребёнка: Степанов Аркадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Аркадий

Смерть
Неизвестно
Узбекистан, город Самарканд
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