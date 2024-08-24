Кривов Дмитрий Селифанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривов Дмитрий Селифанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЯЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Кривова Александра Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривова Анна Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кривова Анна Максимовна

Смерть
Неизвестно

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