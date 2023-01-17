Смирнов Пётр Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Пётр Матвеевич

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Место рождения

Галицино, Некоузский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1831 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Галицино, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Смирнов Сергей Петрович

Мать ребёнка: Ирина Филипповна

Галицино, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Смирнова Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Агриппина Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Филипповна

Смерть
Неизвестно
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