Смирнов Пётр Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1856
Мать ребёнка: Ирина Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Смирнова Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Агриппина Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Филипповна
Смерть
Неизвестно