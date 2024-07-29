Зеленов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котова Капиталина Ивановна
Мать ребёнка: Дурнова (Петракова) Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зеленова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Дурнова (Петракова) Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котова (Зеленова) Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Дурнова (Петракова) Евдокия
Смерть
Неизвестно