Зеленов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котова Капиталина Ивановна

Мать ребёнка: Дурнова (Петракова) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зеленова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Дурнова (Петракова) Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дурнова (Петракова) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котова (Зеленова) Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Дурнова (Петракова) Евдокия

Смерть
Неизвестно

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