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Мансуров Камалетдин

Место рождения

д.Аксу Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сулейманов Мансур

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камалетдинов Хоснетдин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Камалетдинова) Хабибджамал

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камалетдинов Бахаутдин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камалетдинов Галяутдин

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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