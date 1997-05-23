Завитаев Николай Александрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 19.05.1928
Дата смертиОколо 23.05.1997
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 19.05.1928
Отец: Завитаев Александр
Мать: Завитаева Прасковья
Рождение ребёнка
1949
Сын: Завитаев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Завитаева Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
19.06.1952
Сын: Завитаев Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Завитаева Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
06.02.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Завитаева Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
29.04.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Завитаева Лидия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Завитаева Лидия Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
киномеханик, шахтер
Смерть
Около 23.05.1997
Мурзиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область