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Завитаев Николай Александрович

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Место рождения

Софоново, Ивановская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

Около 19.05.1928

Дата смерти

Около 23.05.1997

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1928 г.р.

Дети

1949 г.р.
1952 г.р.
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Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 19.05.1928

Отец: Завитаев Александр

Мать: Завитаева Прасковья

Софоново, Ивановская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1949

Сын: Завитаев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Завитаева Лидия Ивановна

Хмелицы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.06.1952

Сын: Завитаев Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Завитаева Лидия Ивановна

Копейск, Копейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
06.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Завитаева Лидия Ивановна

Копейск, Копейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
29.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Завитаева Лидия Ивановна

Хмелицы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Завитаева Лидия Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
киномеханик, шахтер
Смерть
Около 23.05.1997
Мурзиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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