Горбунова (Кривошеина) Новелла Германовна
Место рожденияг. Сарапул, Пермская область
Дата рождения26.10.1931
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1931
Раскулачивание
С 1937 по 1938
Семья родителей была раскулачена и сослана в Новосибирск
Рождение ребёнка
30.03.1959
Сын: Горбунов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Горбунов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
16.06.1966
Сын: Горбунов Игорь Владимирович
Отец ребёнка: Горбунов Владимир Иванович