Горбунова (Кривошеина) Новелла Германовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова (Кривошеина) Новелла Германовна

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Место рождения

г. Сарапул, Пермская область

Дата рождения

26.10.1931

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1931

Отец: Кривошеин Герман Михайлович

Мать: Кривошеина (Сидорина) Нина Васильевна

Раскулачивание
С 1937 по 1938
Семья родителей была раскулачена и сослана в Новосибирск
Рождение ребёнка
30.03.1959

Сын: Горбунов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Горбунов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
16.06.1966

Сын: Горбунов Игорь Владимирович

Отец ребёнка: Горбунов Владимир Иванович

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