Денисов Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисов Владимир Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Денисов Василий Афанасьевич

Мать: Шевченко Анастасия Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Денисова Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Денисова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисов Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Денисова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисов Василий Владимирович

Мать ребёнка: Денисова Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисова Вера

Смерть
Неизвестно

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