Денисов Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Денисова Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Денисова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денисов Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Денисова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денисов Василий Владимирович
Мать ребёнка: Денисова Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Денисова Вера
Смерть
Неизвестно