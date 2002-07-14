Молданова (Курикова) галина михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молданова (Курикова) галина михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1951

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1973

Сын: Молданов александр николаевич

Отец ребёнка: Молданов николай герасимович

Рождение ребёнка
17.06.1977

Дочь: Нестерова светлана николаевна

Отец ребёнка: Молданов николай герасимович

Рождение ребёнка
24.11.1979

Дочь: Синкина екатерина николаевна

Отец ребёнка: Молданов николай герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молданов николай герасимович

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