Молданова (Курикова) галина михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.04.1973
Сын: Молданов александр николаевич
Отец ребёнка: Молданов николай герасимович
Рождение ребёнка
17.06.1977
Дочь: Нестерова светлана николаевна
Отец ребёнка: Молданов николай герасимович
Рождение ребёнка
24.11.1979
Дочь: Синкина екатерина николаевна
Отец ребёнка: Молданов николай герасимович
Бракосочетание
Неизвестно