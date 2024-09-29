Костерин Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костерин Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Костерин Иван Матвеевич

Мать: Костерина (1-Ая Жена) ?

Работа или профессия
Неизвестно
Турково, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Купец. После Революции раскулачен, сослан в Сибирь. Вернулся за 2 месяца до смерти
Смерть
Неизвестно

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