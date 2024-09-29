Костерин Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Костерин Иван Матвеевич
Мать: Костерина (1-Ая Жена) ?
Работа или профессия
Неизвестно
Турково, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Купец. После Революции раскулачен, сослан в Сибирь. Вернулся за 2 месяца до смерти
Смерть
Неизвестно