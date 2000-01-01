Звонкович Марина Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Наталья Трофимова
Отец ребёнка: Звонкович Трофим Герасимов
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Звонкович Марья Трофимова
Отец ребёнка: Звонкович Трофим Герасимов
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Прасковья Трофимова
Отец ребёнка: Звонкович Трофим Герасимов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
деревня Гризич, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно