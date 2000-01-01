Звонкович Марина Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звонкович Марина Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Наталья Трофимова

Отец ребёнка: Звонкович Трофим Герасимов

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Звонкович Марья Трофимова

Отец ребёнка: Звонкович Трофим Герасимов

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Прасковья Трофимова

Отец ребёнка: Звонкович Трофим Герасимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Звонкович Трофим Герасимов

Место жительства
Неизвестно
деревня Гризич, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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