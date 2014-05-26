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Штейников Александр Александрович
Штейников Александр Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.05.2014
Пол
Мужской
Отец
Штейников Александр Евгеньевич
1985 г.р.
Мать
Штейникова (Кулакова) Вера Александровна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.2014
Отец:
Штейников Александр Евгеньевич
Мать:
Штейникова Вера Александровна
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