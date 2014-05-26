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Штейников Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.2014

Отец: Штейников Александр Евгеньевич

Мать: Штейникова Вера Александровна

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