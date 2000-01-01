Барнашов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барнашов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1961

Сын: Барнашов Леонид Васильевич

Мать ребёнка: Барнашова Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
19.12.1965

Дочь: Пакулова Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Барнашова Мария Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барнашова Мария Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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