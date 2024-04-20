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Галицкая Диониза

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1858 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галицкий Василий Адамович

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: (Галицкая) Павлина Васильевна

Отец ребёнка: Галицкий Василий Адамович

Годыха, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Галицкий Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Галицкий Василий Адамович

Годыха, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: (Галицкая) Ева Васильевна

Отец ребёнка: Галицкий Василий Адамович

Годыха, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Галицкий Адам Васильевич

Отец ребёнка: Галицкий Василий Адамович

Годыха, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: (Галицкая) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Галицкий Василий Адамович

Годыха, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: (Галицкая) Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Галицкий Василий Адамович

Годыха, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: (Галицкая) Стефанида Васильевна

Отец ребёнка: Галицкий Василий Адамович

Смерть
Неизвестно

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