Галицкая Диониза
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: (Галицкая) Павлина Васильевна
Отец ребёнка: Галицкий Василий Адамович
Рождение ребёнка
Около 1892
Отец ребёнка: Галицкий Василий Адамович
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: (Галицкая) Ева Васильевна
Отец ребёнка: Галицкий Василий Адамович
Рождение ребёнка
Около 1896
Отец ребёнка: Галицкий Василий Адамович
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: (Галицкая) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Галицкий Василий Адамович
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: (Галицкая) Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Галицкий Василий Адамович
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: (Галицкая) Стефанида Васильевна
Отец ребёнка: Галицкий Василий Адамович
Смерть
Неизвестно